İstanbul’un deprem köpekleri yetişiyor

İBB İtfaiyesi Avrupa Yakası Müdür Yardımcısı Erdinç Turan, Başakşehir Resneli’deki köpek eğitim merkezinde Milliyet’e konuştu.

Turan, “Köpeklerimizden biri, sertifikalı olup enkaza çıkma yetkinliğine sahip. Olası İstanbul depreminde 160 köpeğe ihtiyaç var. Şu anki mevcut durumda Türkiye’deki tüm enkaza çıkma ile yetkinliği olan köpekleri toplasak hala 120 tane köpek eksiğimiz var. Bunun da bilinciyle ilçe belediyeler ve farklı illerin itfaiye teşkilatları bu birimle ilgili çalışmalarını hızlandırdı” diye konuştu.

Arkadaşımız Gülden Çoktan sertifikalı köpek Tor ile birlikte.

10 yıl hizmet

K9 Ekip Amiri Fırat Bürçün de, herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda eğitim alan köpeklerin teşkilata 10 yıl hizmet vereceğini söyleyerek, “Bu birim hep bir eksiklikti. Deprem bir gerçeğimiz. Bir an önce bütün eksikliklerimizi tamamlayıp önce İstanbul halkına ardından tüm Türkiye’ye hizmet vermek istiyoruz. Evliyim ve iki çocuğum var. Yaklaşık iki aydır çocuklarımı dışarı çıkaramıyorum. Çünkü köpeklerin kritik olduğu bir dönem. Şu an onlar ailemizden bile daha önceliğimiz. Bunu yapmazsak iyi bir köpek yetiştiremeyiz. Zaman kaybedemeyiz” diye konuştu.

‘Hastalansa başında bekliyorum’

Timin tek sertifikalı köpeği olan Tor’un sahibi itfaiye eri Tayfun Sarıyıldız, “İki aylıkken sertifikalı aldığım köpeğim Tor, şu an 6 yaşında. Başbakanlık döneminde AFAD’ın düzenlediği sınav vardı. O sınava girerek yetkilendirme aldık. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Her şeyden önce sevgi olması gerekiyor. Tor benim için kelime ile ifade edilmez. Kendi çocuğunuz gibi oluyor. Ayağı bir yere sıkışsa benim de canım acıyor. Hastalansa başında bekliyorum. Kendi ilaçlarımı takip etmeyip onun ilaçlarını takip edecek derecede bir bağ kuruyoruz. Onların bütün dünyası sahipleri oluyor. Aramızda ikili bir dünya oluyor” dedi.

Ev köpeğiyken time dahil oldu

Gönüllü olarak time başvurduğunu söyleyen Ersin Kaynak, Golden cinsi köpeği Arçi’yi bir evden sahiplendiğini söyledi. Kaynak, “Belirli periyotlarda eğitimlerini yapmaktayız. Köpeğim iyi gidiyor. İlerleyen zamanlarda insanlara faydalı olacak, arama kurtarma köpeği yapacağız. Bu işi hayvan sevgisi olmayan kişi yapamaz” dedi.

Ahmet Çiftçi köpeği Robi’ye gözü gibi bakıyor.

Dördüncü çocuğum

İstanbul İtfaiyesi’nde 14 yıl görev yaptıktan sonra Köpekli Arama Kurtarma ekibine katılan Ahmet Çiftçi de, “Mesleğim gereği insanların gözündeki çaresizlik hissini bire bir yaşamış bir insan olarak böyle bir birim açıldığını duyduğumda gönüllü oldum. İnsanlara daha fazla yardımcı olmak istedim. Çok gerekli bir ihtiyaçtı. Cihazların yapamadığını köpekler yapıyor. Üç kızım vardı, bir tane de ‘Robi’ adında oğlum oldu. Çocuklarım sürekli kardeşlerini soruyor” şeklinde konuştu.