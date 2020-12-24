İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay! Çinli iş insanını kaçırdılar

Olay bu gün öğle saatlerinde Şişli Mecidiyeköy Ortaklar caddesinde yaşandı. Türkiye Çin arasında uzun bir süreden beri tekstil ticareti yapan Çinli iş insanı H.W., pandemi nedeniyle ülkesinde yaşanan maske ihtiyacı sonrasında maske ticareti de yapmaya başladı.



Türkiye'den aldığı maskeleri Çin'e götürüp satan H.W.bu gün saat 13.30 sıralarında maske alım ticareti yaptığı Türk şirketin Mecidiyeköy deki adresine gitti.



Sipariş verdikten sonra adresten ayrılmak için kapıya yönelen H.W.nin koluna giren 3 şahıs kendisini etkisiz hale getirerek kapıda bekleyen minibüse zorla bindirdi. Direksiyonunda şoför bekleyen minibüs H.W.nin araca bindirilmesiyle olay yerinden hızla ayrılırken, sokakta bulunan görgü tanıkları şaşkına döndü.



Olay sonrası çevredeki esnaf ile H.W.nin ticaret yaptığı şirketin yetkililerinin yaptığı ihbarla harekete geçen Şişli İlçe ve Asayiş Şube ekipleri PTS (Plaka Takip Sistemi) kameraları üzerinde yaptıkları incelemeyle kaçırma olayında kullanılan aracın Avcılar da bir sokağa girip, Çinli iş insanını burada araçtan indirdiğini tespit etti.



OPERASYONLA KURTARILDI



Kısa sürede aracı ve iş insanı H.W.nin kaçırılıp alıkonduğu adresi tespit eden ekipler, zaman kaybetmeden düzenledikleri operasyonla kaçırılan iş insanını kurtarıp, kaçırma olayına karışan 4 Çinli'yi yakalatıp gözaltına aldı. İşkence hazırlığı öncesinde yakalanan ve ilk ifadelerinde iş insanı H.W.yi kendilerinin ticaret yaptığı Türk şirketini ayartıp çaldığı ve işlerine engel olduğu için kaçırdığını söyleyen 4 Çinli'nin emniyetteki işlemleri devam ederken polis konuyla ilgili olarak Çin Konsolosluk yetkililerini de haberdar etti. Konuyla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.