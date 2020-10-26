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26.10.2020 - 10:54 | | İHA

İstanbul’un göbeğinde bir skandal parti daha!

İstanbul'un göbeği Karaköy’de bir işletmede koronavirüs salgınına ve artan vakalara rağmen skandal görüntüler kaydedildi. Sözde eğlence adı altında bir araya gelenler, düzenlenen partide ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Alkol alarak, oryantal müzikler eşliğinde karşılıklı göbek atan ve halay çeken grubun iç içe eğlendiği anlar kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’un göbeğinde bir skandal parti daha!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle restoran, kafeterya ve benzeri eğlence yerlerinde saat 00.00'dan itibaren müzik yayınına izin verilmeyeceği ve salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmeler kapatılacağı bildirilmişti. Bu kapsamda tüm yurtta denetimler hız kesmeden devam ederken, Karaköy’deki bir restoranda gece saatlerinde skandal görüntüler kaydedildi.

İstanbul’un göbeğinde bir skandal parti daha

PARTİDE GÖBEK ATIP HALAY ÇEKTİLER

Mekanda korona virüs salgınına rağmen sözde eğlence adı altında bir araya gelen grup, maske takmayarak ve sosyal mesafe kurallarına uymayarak eğlenmeye başladı. Partiye katılanlar ardından alkolünde etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırarak iç içe dans etmeye başladı. Partide oryantal müzikler eşliğinde göbek atan ve halay çeken grup, ne kendi sağlıklarını ne de içeridekilerin sağlığını bir an olsun umursamadı.

ÇALIŞANLAR DAHİ MASKE TAKMADI

Çalışanların dahi maske takmadığı “korona partisinde” yaşananlar ise kameralara yansıdı. Partiye katılanlar o anları bir de sosyal medyada paylaştı. Polis ve belediye ekiplerinin kuralları hiçe sayan partinin yapıldığı mekan için harekete geçtiği öğrenildi.

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