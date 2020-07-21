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21.07.2020 - 04:03 | | DHA

İstanbul'un göbeğinde maganda kabusu: Gözaltına alındılar

Şişli Halasgargazi Caddesi'nde havaya ateş açan, 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un göbeğinde maganda kabusu: Gözaltına alındılar

Olay, saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen 3 kişi, ellerindeki tabancayla cadde üzerinde havaya ateş açmaya başladı.

Yoldan geçen sürücüleri ve vatandaşları da rahatsız eden 3 kişi, yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 3 kişi emniyete götürülürken polis ekipleri, çevredeki boş kovanları toplayarak delil poşetine koydu.

İstanbulun göbeğinde maganda kabusu: Gözaltına alındılar

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca da park halindeki otomobilin altında ele geçirildi.

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