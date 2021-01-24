İstanbul’un göbeğinde şok manzara! Kemerlerle saldırdılar

Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda geçtiğimiz salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kemerlerle de tarafların birbirlerine vurduğu kavgada darbe alan bir kişi yere yığıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.