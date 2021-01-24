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24.01.2021 - 10:33 | | İHA

İstanbul’un göbeğinde şok manzara! Kemerlerle saldırdılar

İstanbul Mecidiyeköy’de iki grup arasında çıkan kavgada, yumruk ve kemerler konuştu. Kavga anı kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un göbeğinde şok manzara! Kemerlerle saldırdılar

Şişli Mecidiyeköy Meydanı’nda geçtiğimiz salı günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kemerlerle de tarafların birbirlerine vurduğu kavgada darbe alan bir kişi yere yığıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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