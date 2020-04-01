İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kamerada

Şişli Mecidiyeköy Eski Büyükdere Caddesi üzerinde dün saat 11.30 sıralarında seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, görenleri hayrete düşürdü. Kasksız ve plakasız trafikte giden sürücü, yan sepete de çocuklarını bindirdi. Hiçbir tedbir almadan trafikte dakikalarca bu şekilde seyreden sürücü yürekleri ağza getirdi. Çocuklarının canlarını hiçe sayan sürücü, bu kadarına da “pes” dedirtti. Çocuklardan birinin düşme tehlikesi geçirdiği yolculuk kameralara yansıdı.