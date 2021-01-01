MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'un göbeğinde yılbaşı geleneği değişmedi! Camlara çıkıp...
ABONE OL
01.01.2021 - 01:00 | | DHA

İstanbul'un göbeğinde yılbaşı geleneği değişmedi! Camlara çıkıp...

Şişli'nin Kurtuluş Mahallesi'ndeki yılbaşı gecesi sokağa bardak atma geleneği bozulmadı. Mahalle sakinleri camlara çıkarak tencere tava çaldı, caddeye bardak fırlattı. Kimi vatandaşlar ise camlardan meşale yaktı.

Şişli Kurtuluş'ta saatler gece yarısını gösterdiğinde mahalle sakinleri, camlara çıkarak yılbaşını kutladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı saatlerde, her yıl olduğu gibi yine tencere ve kaşıkları bir birine vuran mahalle sakinleri, yeni yıla girerken sokaklara bardak attı. Kimi vatandaşlar ise camlara çıkarak meşale yaktı.

Polis ekipleri de mahalleden geçerken sirenlerini çalarak vatandaşlara eşlik etti.

İstanbulun göbeğinde yılbaşı geleneği değişmedi Camlara çıkıp...

 

Bakan Koca, anons ile sağlık çalışanlarının yeni yılını kutladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yılın ilk bebeğinin doğduğu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görüntülü görüşmeyle bağlanarak, bebeğin annesi Nursel Aydemir ve babası Cevdet Aydemir'den kızlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve ailenin yeni yılını kutladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste açıklandı

Milli piyango yılbaşı çekiliş sonuçları tam liste açıklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

Milli Piyango Çekilişi Sonuçları Sorgulama 2021 | Milli Piyango büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı?

Milli Piyango Çekilişi Sonuçları Sorgulama 2021 | Milli Piyango büyük ikramiye hangi rakamlara çıktı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet