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02.04.2020 - 18:03 | | DHA

İstanbul'un iki ilçesinde 'corona' baskını! 21 bin tane ele geçirildi

Sultangazi ve Bayrampaşa'da izin belgesi olmadan tıbbi maske üretimi yapılan iki tekstil atölyesine düzenlenen operasyonlarda 21 bin 950 maske ele geçirilirken, iki iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi ve Bayrampaşa Murat Mahallesindeki iki farklı tekstil atölyesinde izin belgesi olmadan maske üretimi yapıldığını bilgisine üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

İstanbulun iki ilçesinde corona baskını 21 bin tane ele geçirildi

Ekipler bugün öğle saatlerinde Bayrampaşa ve Sultangazi'deki atölyelere operasyon düzenledi. Operasyonlarda satışa hazır halde 21 bin 950 maske, 22 top rulo halinde maske kumaşı, bin 200 maske kutusu ve 22 maske dikiminde kullanılan dikiş makinesi ele geçirildi. Ruhsatı bulunmayan ve izin belgesi olmadan üretim yapan 2 iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

 

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