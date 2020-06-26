İstanbul’un riskli bölgeleri

Kovid-19 salgınından nüfus yoğunluğuna bağlı olarak en çok etkilenen İstanbul’da, ilçelerdeki vaka sayıları henüz açıklanmazken, ‘Hayat Eve Sığar’ uygulaması üzerinden yayınlanan son veriler, bazı mahalle ve ilçelerdeki durumun endişe verici boyutlarda olduğunu gösteriyor.

Nisan ve Mayıs’ta ülkedeki vakaların yüzde 63’ünün kümelendiği ve ‘Türkiye’nin Wuhan’ı denilen megakentte, vaka sayısının en yoğun olduğu yerleşim yerlerinin başında kilometrekareye 32 bin 396 kişi düşen Bağcılar ilçesi geliyor. Kilometrekareye 35 bin 944 kişinin düştüğü Bahçelievler’de ise vaka sayısının yoğun olduğu anlaşılıyor.



Esenler riskli



“Hayat Eve Sığar” uygulamasında yayınlanan risk haritasına göre İstanbul’da en sıkıntılı ilçe Esenler. Kilometrekareye 23 bin 702 kişinin düştüğü ilçeyi gösteren haritanın neredeyse tamamı kırmızı renkte. İstanbul’un kilometrekareye düşen kişi sayısına göre en yoğun ilçe olan Güngören’de de durum Esenler’den farksız. Uygulamadaki haritaya göre, diğer ilçelere göre vaka sayısının daha fazla olduğu ilk bakışta göze çarpıyor.



Şile-Silivri Yeşil



Fatih’te de Akdeniz ve Fevzi Paşa Caddeleri’ne komşu yerleşim yerleri ile Kariye Müzesi’nin arka kısmının olduğu alan kırmızı renkte. Gaziosmanpaşa ilçe merkezi ile Kağıthane’ye bağlı Girne Caddesi’nin çevresi de risk haritasında kırmızı olarak işaretlenmiş durumda.

Kilometrekareye 11 bin 586 kişinin düştüğü Sultanbeyli ile 14 bin 447 kişinin yaşadığı Sultangazi de tıpkı Esenler ve Güngören gibi tümüyle kırmızı renkte. Vaka sayısının azlığına bağlı düşük risk olan ilçeler ise Şile, Silivri, Sarıyer, Kadıköy, Çatalca, Büyükçekmece, Beşiktaş olarak uygulamada göze çarpıyor.



İşçi kesim risk altında



İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk şu tespitlerde bulundu: “Riskli bölgelerin her gün evinden işine gitmek zorunda olan işçi kesimin yaşadığı yerler olması dikkat çekici. Riskli olarak öne çıkan yerler göç alan, kilometrekareye çok fazla insanın düştüğü çarpık yapılaşmanın hüküm sürdüğü semtler. Örneğin Zeytinburnu’nda da vaka sayılarının birçok ilçeye göre yüksek olduğunu biliyorum. İlçede çok fazla Suriye ve Orta Asya’dan gelen göçmen ikamet ediyor. Artık ilçe bazında da değerlendirme ve önlemler uygulanmalı. Esenler, Bağcılar, Sultangazi, Sultanbeyli, Zeytinburnu ve Güngören özelinde çalışmalar yapılmalı. Bu ilçelerde Kovid-19 ile mücadele için daha yoğun kampanya ve eğitim seminerleri düzenlenebilir.”