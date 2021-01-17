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17.01.2021 - 17:02 | | AA

İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var

Yurtta etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Sakarya kesiminde ulaşım çift yönlü durdu.

İstanbul'un yanıbaşından şok görüntü! Kilometrelerce kuyruk var
SON DAKİKA: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı
SON DAKİKA: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı
SON DAKİKA: Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar uyarısı
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Bölgede etkili olan yağış dolayısıyla otoyolun Düzce ve Sakarya kesimlerinde kayan ve arıza yapan araçlar yolun çift yönlü kapanmasına neden oldu.

Karayolları ekipleri trafiği Düzce Gölyaka gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirirken, makaslayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Yolun Hendek kesimi Yeşilyayla mevkisi Ankara istikametinde de araçların arıza yapması ve kayması sonucu kilometrelerce kuyruk oluştu.

Karayolları ekipleri, yoğun yağışın devam ettiği bölgede yolu açma çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

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