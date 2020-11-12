İşte İzmir’i yıkan imar planı

İzmir’de Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem Bayraklı ve 2014 yılından önce Bornova sınırları içinde bulunan mahallelerde yıkım ve acılara neden oldu. 115 can kaybı yaşandı. Binlerce aile evsiz kaldı.

Bir zamanlar tarım arazisi olan ve gevşek zemin yapısı nedeniyle yüksek yapılaşmaya uygun olmayan Bayraklı ile Bornova arasındaki bölgenin imar planlarında hiçbir jeolojik ya da jeoteknik etüt bile yapılmadığı ortaya çıktı. 18 Haziran 1979 tarihinde dönemin İmar ve İskan Bakanlığınca yapılan ve onaylanan 1/5000 ölçekli planların bugün yaşanan yıkımlara neden olduğu belirtildi. Bu ana planlar doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarının da 17 Eylül 1980 tarihinde onaylandığı belirlendi. Bu planlarla 8-9 katlı yapıların zayıf zeminli arazilerde inşa edilmesinin önünün açıldığı vurgulandı.

Plan notlarında ovada yapılaşma olması gerektiği belirtiliyor

Bayraklı ve Bornova’nın bir bölümünü kapsayan plan notlarında bugünkü yapıyı ortaya çıkaran ifadeler var. Söz konusu plan notlarında, “Bornova ve Bayraklı’nın ovada bulunan kısımları, metropolitan merkez sınırları içinde kalabilecek şekilde planlanması zorunludur” ifadeleri dikkat çekiyor.

Kentin gelişme yönü olan batı yönünde

Bornova ve Bayraklı’da yaşayan binlerce İzmirlinin kaderini belirleyen planlarda ayrıca şu ifadeler de var: “Kentin gelişimi batı yönünde olmalıdır. Bornova’da yönetici merkez 2032 hektarlık alan kaplamaktadır. Önerilen yeni yönetici merkezi için 852 bin 600 hektar alanı kaplamaktadır. Önerilen Bayraklı(Atatürk Caddesi) ile makroformdaki İzmir-Bornova bölgesi çekiciliği, iş ve ticaret bölgesini kentsel artere ulaşacaktır.”