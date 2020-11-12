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12.11.2020 - 07:00 | | Mustafa Yılmaz / İzmir

İşte İzmir’i yıkan imar planı

İzmir günlerdir 30 Ekim’de yaşanan depremin yaralarını sarmaya çalışırken bu acı tabloya neden olan yapılaşma da tartışma konusu oldu. Deprem açısından sakıncalı olan Bayraklı ile Bornova arasındaki zayıf zeminli tarım arazilerinde 8-9 katlı yapılara izin verilen 17 Haziran 1979’da kabul edilen imar planlarında hiçbir jeolojik ve jeoteknik etüt yapılmadığı ortaya çıktı.

İşte İzmir’i yıkan imar planı
Mustafa Yılmaz / İzmir

 

İzmir’de Seferihisar açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem Bayraklı ve 2014 yılından önce Bornova sınırları içinde bulunan mahallelerde yıkım ve acılara neden oldu. 115 can kaybı yaşandı. Binlerce aile evsiz kaldı. 

Bir zamanlar tarım arazisi olan ve gevşek zemin yapısı nedeniyle yüksek yapılaşmaya uygun olmayan Bayraklı ile Bornova arasındaki bölgenin imar planlarında hiçbir jeolojik ya da jeoteknik etüt bile yapılmadığı ortaya çıktı. 18 Haziran 1979 tarihinde dönemin İmar ve İskan Bakanlığınca yapılan ve onaylanan 1/5000 ölçekli planların bugün yaşanan yıkımlara neden olduğu belirtildi. Bu ana planlar doğrultusunda 1/1000 ölçekli imar planlarının da 17 Eylül 1980 tarihinde onaylandığı belirlendi. Bu planlarla 8-9 katlı yapıların zayıf zeminli arazilerde inşa edilmesinin önünün açıldığı vurgulandı.

İşte İzmir’i yıkan imar planı

Plan notlarında ovada yapılaşma olması gerektiği belirtiliyor

Bayraklı ve Bornova’nın bir bölümünü kapsayan plan notlarında bugünkü yapıyı ortaya çıkaran ifadeler var. Söz konusu plan notlarında, “Bornova ve Bayraklı’nın ovada bulunan kısımları, metropolitan merkez sınırları içinde kalabilecek şekilde planlanması zorunludur” ifadeleri dikkat çekiyor.

Kentin gelişme yönü olan batı yönünde 

Bornova ve Bayraklı’da yaşayan binlerce İzmirlinin kaderini belirleyen planlarda ayrıca şu ifadeler de var: “Kentin gelişimi batı yönünde olmalıdır. Bornova’da yönetici merkez 2032 hektarlık alan kaplamaktadır. Önerilen yeni yönetici merkezi için 852 bin 600 hektar alanı kaplamaktadır. Önerilen Bayraklı(Atatürk Caddesi) ile makroformdaki İzmir-Bornova bölgesi çekiciliği, iş ve ticaret bölgesini kentsel artere ulaşacaktır.”

Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.
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