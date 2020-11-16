16.11.2020 - 09:28 | | İHA
İşte yanan Vaniköy Camii'nin son hali! Sadece minaresi kaldı
Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı. Yanarak kullanılmaz hale gelen caminin yangından sonraki durumu havadan görüntülendi. Bugünse itfaiye ekipleri Vaniköy Camii'ne gelerek inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, oluşturduğu tahribat da görüntülendi.
Geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan Vaniköy Camii alevlere teslim olmuştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami kullanılmaz hale geldi.
Caminin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.
Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı, o anlar kameraya yansıdıPendik’te 2 hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.