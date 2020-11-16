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16.11.2020 - 09:28 | | İHA

İşte yanan Vaniköy Camii'nin son hali! Sadece minaresi kaldı

 Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camii'de dün yangın çıkmıştı. Yanarak kullanılmaz hale gelen caminin yangından sonraki durumu havadan görüntülendi.  Bugünse itfaiye ekipleri Vaniköy Camii'ne gelerek inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, oluşturduğu tahribat da görüntülendi.

İşte yanan Vaniköy Camii'nin son hali! Sadece minaresi kaldı

Geçtiğimiz gün çatısında yangın çıkan Vaniköy Camii alevlere teslim olmuştu. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşlar sonrası söndürdüğü cami kullanılmaz hale geldi.

Caminin son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde caminin bir tek minaresinin ayakta kaldığı görüldü.

 

İşte yanan Vaniköy Camiinin son hali Sadece minaresi kaldı

İşte yanan Vaniköy Camiinin son hali Sadece minaresi kaldı

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