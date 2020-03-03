Son dakika: İşte yerli İHA ve SİHA'ların üssü! CNN TÜRK ekibi savunmanın kalbinde

Son dakika haberi I CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Onur Özel İdlib'deki hedefleri tek tek imha eden SİHA'ların bulunduğu üsse özel izinle girdi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'la bir arayagelen ekibimiz üste yaşananlara tanıklık etti. Demir ve Bayraktar, CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundular.

İşte o röportajdan satır başları;

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise "Ülkemiz için en iyi ürünleri geliştirebilmek için, canı pahasına ülkesini savunan Mehmetçiğimize destek olabilmek için buradayız. Cephede savaşan Mehmetçiğimizin verdiği mücadele ile asla kıyaslanamaz ama biz de elimizden gelen tüm gayreti yüreğimizle ortaya koymak istiyoruz. Sürekli yeni fikirler, tedbir üretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bayraktar açıklamasında ‘Türkiye dünyada bu alanda en ileri ülkelerden hatta operasyonel kullanım kabiliyeti açısından baktığımızda dünya da en iyi bir veya iki ülkeden biri diyebilirim. Tüm dünya bunu hayranlıkla izledi. Onlarca SİHA görev alıyor. Dünyada da bu pek eşi benzerine rastlanmamış bir durum. Bunları TSK kullanıyor böyle bir teknolojiyi adapte edebilmiş bir orduda açıkçası bu anlamda yok diyebilirim’ ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Operasyona kalkan İHA’larımız buradan kalkıyor. Harekat merkezimize veri sağlayan bir mekan burası bütün amaç sahada Mehmetçiğimizin güçlü olması için gerekli desteği sağlamak. Sürü SİHA’ların da AR’GE’si yapılıyor. GPS’ten bağımsız otonom çalışabilecek bu SİHA’lar. Türkiye bu anlamda bir ivme yakaladı ve bu ivme de en iyisi olmak bizim görevimiz. Havadan havaya silahlarımız vardı onlardan biriyle düşürüldü Suriye’de düşürülen uçaklar. Hava savunma katmanlı bir sistem. Korkut sistemimiz devrede, şu anda sahada. O parçacıklı mühimmat atan ve biraz yakın hava savunması yapan. Ama büyük bir müjde olarak şunu söyleyebiliriz. Hisar A ve O sistemlerimiz inşallah sahada olacaklar. Bu operasyon sırasında inşallah bu hava savunma sistemimizin sahaya kurulduğunu önümüzdeki bir hafta içinde sahada görmek de başka bir müjde olacak. Bu da hava savunmamıza başka bir boyut ekleyecek. Onun için bu anlamda çaba gösteren ROKETSAN ve ASELSAN'a teşekkür ediyoruz. Sahada bu ürünlerimiz gücümüze güç katacak. HİSAR'lar geliyor..." açıklamalarında bulundu.

"HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ 1 HAFTAYA SAHADA OLACAK"

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Hava savunma sistem HİSAR'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nda yerini alacak" dedi. HİSAR hava savunma sisteminin 1 haftaya sahada olacağı bilgisini ilk kez CNN TÜRK ekranlarında paylaştı.