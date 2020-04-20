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20.04.2020 - 18:47 |

İstek Eş Anlamlısı Nedir? İstek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler anlam olarak birbirlerinin yerini tutabilen kelimelerdir. Kelimelerin eş anlamlılarını ve ne anlama geldiğini TDK sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Peki, istek kelimesi ne demek? İstek kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bu kelimenin aş anlamlı kelimelerini sizlere derledik.

İstek Eş Anlamlısı Nedir? İstek Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

İstek kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Dilimizde de oldukça fazla kullanıldığı için anlamı ve eş anlamlısı merak uyandırmaktadır. İstek kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlısı arzu veya emir kelimesidir.

İstek Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler anlam bakımından cümle içerisinde aynı manaya gelmektedir. Genellikle eş anlamlı kelimelerin biri yabancı kökenli bir kelime olur. İstek kelimesinin ise birçok eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bunlar; arzu, dilek, emir, gönül, heves, irade, kasıt, keyif, meram, murat, rağbet, rıza, sevda, şevk, talep, eğilim kelimeleridir.

İstek Kelimesinin Anlamı ve Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olan fakat anlamları aynı olan kelimelerdir. İstek kelimesinin eş anlamlı kelimeleri arzu, dilek, emir, gönül, heves, irade, kasıt, keyif, meram, murat, rağbet, rıza, sevda, şevk, talep, eğilim kelimeleridir.

İstek kelimesinin anlamı ise Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenilebilir. İstek kelimesinin anlamı aşağıda sizlere belirtilmiştir.

 - Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk.

- Yerine getirilmesi başkasından istenen şey.

- İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.

- Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu.

 

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