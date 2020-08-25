25.08.2020 - 20:27 | | DHA
İstek şarkısı çalmadığı için... Ortalık savaş alanına döndü
Kırklareli'nin Vize ilçesinde düğünde istek şarkısı yüzünden çıkan tartışma iki grup arasında kavgaya dönüştü. tarafların sandalyelerle birbirlerine saldırdığı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Vize ilçesinde bir yazlık düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğüne gelen iki grup arasında istek şarkısı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, iki grup sandalyelerle birbirlerine saldırdı.
Düğüne gelenler korku dolu anlar yaşayıp kaçarken, kavga salonun dışına taştı. Bir kişinin yaralandığı kavga, uzun süre devam etti. İhbar üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Şımarıklıktan vazgeçin, kendinizi riske atmayın!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile katıldığı ortak basın toplantısında, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" ifadelerini kullandı.