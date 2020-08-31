İşten Çıkarma Yasağı ne zaman sona erecek? İşten Çıkarma Yasağı cezası ne kadar?

İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı sorusu gündemde yer etmeye devam ediyor. Corona virüs sürecinde çalışanların mağdur olmaması amacıyla alınan karar ile işten çıkarma süresi 30 Haziran'a kadar yasaklanmıştı. Sonraki süreçte uzatılan işten çıkarma yasağının süresi yeniden dolmak üzere! Peki İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı?



İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?



Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneğinin uzatılma ile ilgili kararın ardından çalışanlar ve işverenler işten çıkarma yasağının uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor.



Corona virüste ilk vakanın nisan ayında görülmesiyle birlikte Türkiye'de çalışma hayatına yönelik önlemler alınmıştı. Corona virüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek, çalışanları mağdur etmemek ve istihdamı korumak adına işten çıkarma yasağı kanun teklifi kabul edilerek yasalaşmıştı. 3 aylığına getirelen işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden uzatılmıştı.



Çalışan ve işverenin haklarını güvence altına almayı amaçlayan düzenleme ile istihdamın korunması amaçlanıyor.



İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?



Son olarak alınan Cumhurbaşkanı kararıyla işten çıkarma yasağı 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatıldı. Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı. Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.



Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.



İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?



İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.