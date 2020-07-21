İşten çıkarma yasağı uzatılacak mı? Gözler TBMM'den çıkacak kararda

İşten çıkarma yasağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Ülkemizde corona virüsün ortaya çıkmasının ardından birçok işletme ve fabrika üretimi durdurmak zorunda kaldı. Devlet desteği ile Kısa Çalışma ödeneği ve Nakdi ücret desteğinin yanı sıra çalışanları bu süreçte mağdur etmemek adına işten çıkarma yasağı 17 Nisan tarihinde getirilmiş ilk aşamada üç ay olarak yasaklandığı duyurulmuştu. 17 Temmuz'da sona ermesi beklenen işten çıkarma yasağı 17 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu hafta TBMM'de gerçekleştirilecek olan hukuk davalarına ilişkin yargı paketi ile istihdama ilişkin kanun teklifi konularında mesai yapılacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILACAK MI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta istihdamı koruma teklifi yasalaştırılacak. Teklifle işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatılabilecek. 3'üncü yargı paketinin de bu hafta yasalaştırılması bekleniyor.

Komisyondan geçen istihdamı koruma teklifi Genel Kurul gündemine gelecek.

Yeni ekonomik paketle, işten çıkarmayı engelleyen yasal düzenlemenin süresi uzatılacak. Cumhurbaşkanı, salgın gerekçesiyle fesih yasağını 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.

Kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlanan iş yerleri normal çalışma düzenine geçerse, sigorta primleri 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Kısa çalışma ödeneğinin hangi sektörlerde uzatılacağına dair olarak Cumhurbaşkanlığına da yetki verilecek. 50'den az çalışanı olan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükümler ertelenecek.

Yargının iş yükünü azaltacak düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor

Meclis Genel Kurulu'nda, istihdam teklifi öncesinde ise 3'üncü yargı paketi yasalaştırılacak. Yargılamaların hızlandırılmasına yönelik düzenleme ile elektronik duruşmalar yaygınlaştırılacak. Arabuluculuk müessesesi, tüketici uyuşmazlıklarını da kapsayacak şekilde genişletilecek.