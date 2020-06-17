İşten çıkarma yasağı uzuyor mu? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ile ilgili bir son dakika haberi geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, gündeme dair değerlendirmeler yaptı. Bakan Selçuk konuşmasında işten çıkarma konusuna değindi. Peki işten çıkarma yasağı uzuyor mu? İşte ayrıntılar...

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZAYACAK MI?

(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız.

"(Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar) Üç fazda 6 milyon haneyi geçti. Dolayısıyla 6 milyar lirayı geçmiş durumdayız.

10 günlük süreçte kısa çalışma ödeneğinden 400 bin çıkış aldık. 400 bin işveren, 3 ay bitmeden kısa çalışmadan vazgeçti.

(İstihdam Kalkanı) Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

(Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi) Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık.

Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul edecek.

Çalışanların ve sendikaların büyük tepkisini çeken kıdem tazminatı reformunda iki formül gündemde. Üzerinde çalışılan iki formülün birincisine göre çalışanın 30 günlük kıdem tazminatının 11 günü fona devredilecek. Çalışanın bu parayı 56 yaşından önce sadece evlilik, konut alımı, sağlık gibi gerekçelerle çekebilmesi öngörülüyor.

Diğer bir formüle göre ise işçilerden yüzde 6’lık prim kesintisi yapılacak. Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihinde geçilmesi planlanıyor. Mevcut çalışanların, sistem değişikliğine kadar olan döneme ait kıdem tazminatına ilişkin haklarının saklı kalması bekleniyor. Belirlenecek yeni sistemin 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor.