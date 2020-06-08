‘İsteyen öğrenci maskesini çıkarabilecek’

Bilim Kurulu’ndan ‘Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler’ yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir” dedi.

Bakan Selçuk, TRT Haber’de soruları yanıtladı.

Sınav yapılacak okulların sosyal mesafe konusunda Bilim Kurulu’nun hazırladığı rehbere uygun düzenlendiğine dikkati çeken Selçuk, “Sınıf sınıf, okul okul, tek tek bakıyoruz. Çocuklarımızın nasıl yerleştirileceği konusunda simülasyonlar tamamlandı. Bütün öğrencilerimiz sınava girecekmiş gibi tedbirlerimizle meşgulüz. Öğrencilerin kendi getirdiği maskelerle sınav sonuna kadar kalmalarını elbette istemiyoruz. İkinci bir maske vereceğiz. Bazı çocuklarımız ‘Maske ile başarılı olamam’ diyor. Bilim Kurulundan ‘Sosyal mesafe ayarlandıktan sonra maskelerini çıkartabilirler’ yanıtını aldık. İsteyen çocuğumuz maskesini çıkartarak sınava devam edebilir” dedi. Selçuk, sınava girecek durumda olan ancak hastanede tedavi gören çocuklar için de velilerinin başvurmaları halinde gerekli hizmeti vereceklerini dile getirdi.

LGS’de son tekrar

Selçuk, “Soruların kolay veya zor olması söz konusu değil. EBA TV’de 8 Haziran’da (bugün) başlayacak ‘LGS’de son tekrar’ diye bir çalışmamız olacak saat 14.30’da. Bunu çocuklarımızın kaçırmamasını istiyorum. Soruların çözümünün çok pratik olarak gösterileceği bir süreç yaşanacak. Ders kitabının dışından bir soru sorabilir miyiz? Kesinlikle sormayız” ifadelerini kullandı.

Hiçbir eğitim-öğretim yılında bu seneki kadar kaynak sunulmadığını belirten Selçuk, “İlk kez bu kadar çok kaynak ve soru veriyoruz” dedi. Örnek soruların geçen yıl 15 milyon, bu sene mayıs ayına kadar ise 21 milyon kez indirildiğine dikkati çeken Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

EBA TV devam edecek

Bakan Ziya Selçuk, ilkokuldaki öğrencilere tatil ve çalışma kitapları vereceklerini de bildirdi. EBA TV’nin yaz döneminde olacağı gibi gelecek yıl da devam edeceğini açıklayan Selçuk, “Biz çocuklarımızın eksiği kalsın istemiyoruz. İsteyen çocuğumuz bir dersi okulda dinlediği gibi EBA TV’de de dinleyebilir. Uzaktan eğitim, yüz yüze eğitimin yanı sıra önümüzdeki sene de tam kapasite devam edecek” dedi.