'İstifa çağrısına devam edeceğiz'

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanmasının ardından başlayan protestolar dün de devam etti. Üniversitenin akademisyenleri dün yine cübbelerini giyerek güney kampüs meydanında bir araya gelerek rektörlük binasına sırtlarını dönüp sessiz bir eylem gerçekleştirdi. Eylem alkışlarla son buldu.

Adliyede toplandılar

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında Beşiktaş ve Sarıyer’de eylem yasağı kararı sürerken, protestolarda gözaltına alınan 44 şüpheliden 24’ü dün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki arkadaşlarına destek vermek için İstanbul Adliyesi önünde toplanarak açıklama yapan öğrenciler, “Üniversiteyi savunmak suç değildir. Bir kez daha öğrencilerin, üniversitelerin sizlere biat etmeyeceğini haykırıyoruz. Gözaltına alınan öğrenci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Bütün öğrenciler olarak kayyum Melih Bulu’yu istifaya çağırmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz sürecek” dedi.

Açıklamaya öğrencilere destek için CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve milletvekili Ahmet Şık da katıldı. “Üniversiteyi savunmak suç değildir. Gözaltılar serbest bırakılsın” yazılı pankart ve çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, açıklama sonrası, “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Üniversiteler bizimle özgürleşecek”, “Üniversiteler bizimdir, bizim kalacak” şeklinde slogan attı. Kadıköy’de de sivil toplum kuruluşları ve sendikalar öğrencilere destek eylemi yaptı.

24 öğrenci serbest



Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 44 kişiden 24’ü dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 24 şüpheliden 2’si tutuklama, 21’i adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi, bir öğrenci ise serbest bırakıldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 23 öğrencinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 20 kişinin Emniyet’teki işlemleriyse devam ediyor.



‘Özür dilediler’

Protestocu öğrencilere yönelik gözaltılar esnasında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Muhtarı Sultan Aksu Kütük’ün evinin de yanlışlıkla basıldığı ortaya çıktı. Gelişmeyi duyuran Kütük, o sırada evde bulunan oğlunun büyük bir travma yaşadığını anlattı. Evinin öğrencilere açık olduğunu belirten Kütük, şunları söyledi:



“Salı günü sabah saat 06.00 civarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde yaklaşık 10 yıldır ailemle beraber ikamet ettiğimiz ev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Güvenlik Şube ekiplerinden oluşan yaklaşık 10 polis tarafından basıldı. Eşim zorla yere yatırıldı, beni de yere yatmam için çok defa uyardılar ama yere yatmadım. O sıra da çocuğum uyanmış, yataktan ağlayarak olup bitenleri izliyordu. Bizlere tehlikeli bir örgüt üyesi aradıklarını, bizim adresimizde olduğunu söylediler. Aranan kişinin adresimizde yaşamadığını söyledik. Mahallenin muhtarı olduğumu söyledim. Polisler muhtar olduğumu duyduktan sonra eşimin yerden kalkmasına izin verdiler. Durumla ilgili tutanak tutup, bizlerden özür dileyerek evimizden ayrıldılar.”



Rektör danışmanı bıraktı



Rektör Danışmanı Zafer Yenal da istifa ettiğini duyararak, “Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim” açıklaması yaptı. Change.org’ta da rektörün istifası için “Boğaziçi Üniversitesi’nin yeni rektörü demokratik seçimle göreve gelsin!” başlığıyla imza kampası başlatıldı. Kampanyayı şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişi imzaladı.



Fotoğraf: İBRAHİM MAŞE Milliyet