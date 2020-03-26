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26.03.2020 - 12:09 | | DHA

İstiklal Caddesi boş kaldı; son simitçi de tezgahını kapatıyor

Her gün yerli ve yabancı turisttin akınına Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle adeta sessizliğe büründü. Meydandaki bazı dönerciler de "Corana virüs salgını nedeniyle geçici olarak kapalıyız" yazılarını asarak dükkanlarını kapattı. Taksim Meydanı ve ara sokaklar da boş kaldı.

İstiklal Caddesi boş kaldı; son simitçi de tezgahını kapatıyor

Sokaklardaki Corana  virüs sessizliği simit ve kestane satarak geçimini sağlayan çalışanları da etkiledi. Açık kalan son simitçi  Selahattin Tekin de tezgahını kapatmayı düşünüyor.

 15 yıldır İstiklal Caddesi girişinde simit satan  52 yaşındaki Tekin,   "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki tüm simitçi ve kestaneciler tezgahlarını kapattı. Sadece ben çalışıyorum. Ben de kapatacağım" dedi.

Eldiveni ve yüzündeki  maske ile müşteri bekleyen Tekin, " İş yok. Normalde günde 600 simit satıyordum. Hastalık her yere yayıldı. Şimdi 100 simit anca satıyorum. İstiklal boş, tüm dükkanlar kapalı. Burada açık tek simitçi ben kaldım. Ben de hastalık nedeniyle her an kapatabilirim. İş yok yani" dedi.

Bu arada,  Beyoğlu'ndaki nostaljik tramvay seferlerini yolcu olmadan devam ettiriyor.

    Corona virüs hayatı damlara taşıttıYeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan yaşlıların, Antalya’da damda spor yapması, saç tıraşı olması gülümsetti.
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