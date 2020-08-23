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23.08.2020 - 14:45 | | DHA

İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık!

İstanbul Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekti. İstiklal Caddesi'nde dolaşanların arasında maske takmayan kişilerin olduğu görüldü.

İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık!

Coronavirüs tehdidine karşı yapılan tüm uyarılara rağmen hafta sonunun tadını çıkarmak için İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların kimi hiç maske takmazken kimilerinin de maskeyi uygun şekilde kullanmadığı görüldü.

Cadde'de sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı anlar da görüntülendi.

 

 

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