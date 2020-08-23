İstiklal Caddesi'nde korkutan kalabalık!

Coronavirüs tehdidine karşı yapılan tüm uyarılara rağmen hafta sonunun tadını çıkarmak için İstiklal Caddesi'ne gelen vatandaşların kimi hiç maske takmazken kimilerinin de maskeyi uygun şekilde kullanmadığı görüldü.

Cadde'de sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı anlar da görüntülendi.