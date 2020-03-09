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09.03.2020 - 07:00 | | Çiğdem Yılmaz İstanbul

İstiklal’e girişe izin verilmedi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde binlerce kadın bu yıl 18’incisi düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim Meydanı civarında bir araya geldi. Ancak İstiklal Caddesi’nde herhangi bir etkinliğe izin verilmeyeceğini açıklayan polis, caddeye çıkan tüm sokakları çelik bariyerle kapattı.

İstiklal’e girişe izin verilmedi
Çiğdem Yılmaz İstanbul

Ara sokaklarda gruplar halinde toplanan kadınlar sloganlar attı. Sıraselviler Caddesi’nde toplanan ve İstiklal Caddesi’ne yürüyüşe geçen kadınlara polis biber gazıyla müdahale etti. 34 kişi gözaltına alındı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
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