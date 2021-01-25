İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme nedir? İstikşafi anlamı TDK

İstikşafi ne demek? Son günlerin en çok aratılan kelimelerinden birisi olan istikşafi kelime anlamı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başlıyor. İşte istikşafi kelimesi ile ilgili merak edilen ayrıntılar.

İSTİKŞAFİ NEDİR?

Türk Dil Kurumu (TDK), “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiği belirtildi.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER NE DEMEK?

Diplomatik bir terim olan istikşafi görüşmeler, keşif, tanıma amaçlı görüşme anlamına geliyor.

TDK YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Türk Dil Kurumu (TDK) yetkilileri, “ istikşaf" sözünün Arapça “keşf"ten türediğini belirterek TDK tarafından yayımlanan sözlüklerde sözcüğün bu şekilde geçtiğini ve “keşif ve tahkik etmeye çalışma, etraf ve teferruatını zahire çıkarma" gibi anlamlar içerdiğini kaydetti. Sözün “istikşafi" biçiminin geçmiş dönem ve günümüz Osmanlıca sözlüklerinde geçmediğini belirten yetkililer, şunları söyledi:

"Bugünlerde gündeme ilişkin konularda sıkça geçen 'istikşafi görüş- meler' gibi tamlamalardaki 'istikşaf" ve 'istikşafi', benzer durumlarda yaygın kullanılan İngilizce 'exploratory' sözünün çevirisi; 'istikşafi görüşme' sözü ise 'exploratory talks' tamlamasının çevirisidir. Bu durumda 'istikşafi görüşme' tamlaması için 'ön görüşme, araştırma-tanıma görüşmesi' gibi anlamlar verilebilir"