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03.04.2020 - 14:10 |

İstiridye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta istiridye tatlısı tarifi...

İstiridye tatlısı bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yapılıyor. Gelinim Mutfakta programında bugün haftanın finali izleyicilerle buluşuyor. Gelinler, istiridye tatlısını yapıp haftanın son puanlarını aldıktan sonra haftanın birincisi açıklanacak. Peki istiridye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

İstiridye tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta istiridye tatlısı tarifi...

İstiridye tatlısının tarifi ekranları başında Gelinim Mutfakta programını izleyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında her gün bir tarif yapılıyor. Peki istiridye tatlısı nasıl yapılır? İşte istiridye tatlısı malzemeleri ve tarifi...

İSTİRİDYE TATLISI MALZEMELERİ NELERDİR?

50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.

Hamuru için

2 yumurta

Yarım su bardağı toz şeker

Bir çay bardağı zeytinyağı

125 g tereyağı

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 su bardağı un

Yarım su bardağı irmik

Şerbeti için

3 su bardak şeker

1,5 su bardağı soğuk su

3~4 damla limon suyu

Üzeri için

İrmik

İSTİRİDYE TATLISI NASIL YAPILIR?

Şerbeti için, su ve toz şekeri bir sos tenceresine alın.

Şeker tamamen eriyinceye kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak kaynatın.

Limon suyunu ilave edip ocaktan alın.

Hamuru için, yumurta ve toz şekeri geniş bir kaseye alın.

Şeker tamamen eriyinceye kadar bir mikser yardımıyla çırpın.

Kalan tüm malzemeyi ilave edip pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edece şekilde yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp bir kalıp yardımıyla istiridye şekli verin.

Ters çevirip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Soğuyan şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin.

Tatlılar şerbeti çekinceye kadar bekletin.

Ilık servis yapın.

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