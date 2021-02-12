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12.02.2021 - 11:42 | | DHA

İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı! İşte bölgede yeni görüntüler

Bağcılar'da bir dükkanda çıkan yangın diğer dükkanlara da sıçradı. İSTOÇ'taki yangına ilişkin yeni görüntüleri DHA geçti. İşte haberin detayları...

İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı! İşte bölgede yeni görüntüler
İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı! İşte bölgede yeni görüntüler
İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı! İşte bölgede yeni görüntüler
İSTOÇ'ta 4 işyeri yandı! İşte bölgede yeni görüntüler
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Yangın, İSTOÇ Ticaret Merkezi Birinci Yol Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde saat 05.30 başladı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir işyerinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm işyerini sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşyerlerinin bitişik olması nedeniyle alevler yan dükkanlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri takviye çağırarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu alevler kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan dükkanlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle 4 işyeri kullanılmaz hale gelirken bitişik işyerlerinde de hasar oluştu.

İSTOÇta 4 işyeri yandı İşte bölgede yeni görüntüler

 

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