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26.04.2020 - 19:31 | | AA

İsveç basını bu olayı konuşuyor: Corona virüs hastası tedavi olamayınca Türkiye'ye uçtu

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü.

İsveç basını bu olayı konuşuyor: Corona virüs hastası tedavi olamayınca Türkiye'ye uçtu

Ülkenin önemli gazetelerinden Aftonbladet, "İsveç'te tedavi edilmedi, Türkiye'ye ambulans uçakla götürüldü" başlığıyla duyurduğu haberde, hastanın kızları Leyla ve Samira Gülüşken'in sosyal medyadan yardım çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bu çağrıya Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır.'' mesajıyla karşılık verdiği vurgulandı.

Gazeteye açıklamalarda bulunan Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, hastalıktan dolayı babasının öleceğini sandıklarını söyledi. Babasının Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen eve gönderildiğini hatırlatan Gülüşken, çaresiz biçimde sosyal medyadan yardım istediğini ve Türkiye'nin yardıma çok çabuk cevap vererek hemen uçak gönderdiğini anlattı.

İsveç devlet televizyonu SVT ise haberinde, İsveç'te tedavi göremeyen Kovid-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyadan yardım isteğine Bakan Koca'nın cevap verdiğini vurguladı. Haberde, Koca'nın Gülüşken'in kızına ''Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır. Cumhurbaşkanımızın, bütün halkımızın geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.'' mesajı verdiği aktarıldı.

Expressen gazetesi ise ''Koronavirüs hastası tedavi olamayınca Türkiye'ye uçtu'' başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Kovid-19 hastası bir babanın çocuklarının sosyal medyada yayımladığı videonun ses getirdiğini aktardı.

Türkiye'nin ambulans uçak gönderip Gülüşken ailesi fertlerini, Malmö Sturup Havalimanı'ndan alarak Türkiye'ye götürdüğü hatırlatılan haberde, Skona İl Genel Meclisi Başkanı Jimmy Gottfridsson'un, ''Birçok koronavirüs hastası hastanede tedavi olmuyor, evde karantina altında tutuluyor.'' açıklamasına yer verildi.

SVD gazetesi "Türkiye Strump Havalimanı'ndan hasta aldı'' başlığı ile haberi okurlarına duyururken, 47 yaşındaki Kovid-19 hastası bir babanın kızlarının sosyal medyada yardım isteklerinin Türkiye tarafından karşılandığı bildirildi.

Kızlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı karşılık buldu

İsveç'in Malmö kentinde, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in kızları Samira ve Leyla Gülüşken, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yardım çağrısı ve görüntüler üzerine devreye girerek hastaların Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

 

Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika bilgisine göre corona virüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte 2357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu.
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