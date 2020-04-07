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07.04.2020 - 17:35 | | AA

İsveç'te Irak asıllı corona hastası o süreci anlattı! Böyle bir acı görmedim

İsveç'in başkenti Stockholm'de, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile 25 gündür mücadele eden Irak asıllı 41 yaşındaki Ari Hama Talep, "Hastalık sürecinde ben böyle bir acı görmedim, bu süreç içinde tanıdığım birçok hasta acıdan intihar etmeyi bile düşündü.'' dedi.

İsveç'te Irak asıllı corona hastası o süreci anlattı! Böyle bir acı görmedim

İsveç'te yaşayan ve corona virüs test sonucu pozitif çıkan Ari Hama  Talep yaşadıklarını AA muhabirine telefonla anlattı.

İşi gereği birçok insanla yakın temas içinde olduğunu ve bu nedenle 25  gün önce hastalığı kaptığından şüphelendiğini aktaran Talep, "Bir hafta evde  yattım, soluk alma zorluğu çekmeye başlayınca hastaneye kaldırıldım. Corona virüs  test sonucu pozitif çıktı, hastanede oksijen verdiler, ateş düşürücü tedavi  uyguladılar. İki hafta hastanede tedavi gördükten sonra tekrar eve gönderildim.  Şimdi iki hafta evde karantinada kalacağım.'' ifadelerini kullandı.

Hastalığın çok büyük acılar verdiğini kaydeden Talep, ''Öyle bir zaman  geliyor ki kemikle et ayrılıyor, böyle bir acı hayatımda görmedim. Hastanede  yatanlardan birçok kişi bu acı yüzünden intihar etmeyi bile düşündü.'' dedi.

Gençlerin de dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Talep, ''Ben 41  yaşındayım ve bu hastalık bütün dünyamı altüst etti. Genç yaşlı demeden herkes  yetkililerin açıklamalarına uysun ve kendini elinden geldiğince bu hastalıktan  korusun.'' uyarısında bulundu.

TÜRK ASILLI SİYASETÇİ HASTALIĞI MORAL İLE YENDİ

İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan Türk asıllı yerel siyasetçi  Mehmet Çoksürer (57) corona virüsle 17 günlük mücadelesini kazandı.

Hastalığı moralle yendiğini söyleyen Çoksürer, ''Öyle bir durumdasın  ki psikolojik olarak çöküyorsun, üzerinden kamyon geçmiş gibi oluyorsun.  Hastalığım süresince telefonlarım susmadı, o kadar çok kişi moral verdi ki hastalığı moralle yendim. Çevresinde korona hastası olanlar hastayı sık sık  arasın, moral versin.'' ifadelerini kullandı. 

 

 

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