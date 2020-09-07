MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İsyan ettiren görüntü! Piknik alanı çöplüğe döndü
ABONE OL
07.09.2020 - 09:29 | | İHA

İsyan ettiren görüntü! Piknik alanı çöplüğe döndü

Kahramanmaraş’ta ormanlık alanlara bırakılan çöpler çevre kirliliğine neden oldu.

İsyan ettiren görüntü! Piknik alanı çöplüğe döndü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Menzelet mevkiinde özellikle yaz mevsiminde piknikçilerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar tarafından doğaya bırakılan çöpler kötü görüntü oluştururken, gezgin Bekir Özdoğan, ormanlık alanda karşılaştığı çöpleri cep telefonu kamerasınca kaydederek tepkisini dile getirdi.

Özellikle piknik için oksijen kaynağı olan ormanlık alanları tercih eden vatandaşların çevreyi temiz tutmaları gerektiğini söyleyen Özdoğan, vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi. Özdoğan, çöplerle dolan bölgeleri tespit edip, farklı zamanlarda temizlediklerini de söyledi.

Akılalmaz olay! 'Kim daha çok seviyor' kavgasında can verdiKonya’da iddiaya göre uyuşturucu madde kullandıktan sonra 2 çocukluk arkadaşı arasında 'hangimiz daha çok seviyor' kavgası çıktı. Çıkan kavgada Naim Kaçın (23) arkadaşı Yunus Emre Özsan'ı (23) tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Kaçın, evinde gözaltına alındı; daha sonra çıkarıldığı mahkemece de tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dev kanatları var! Ziyaretçi akınına uğruyor

Dev kanatları var! Ziyaretçi akınına uğruyor

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

TIR' çarptı, alev aldı!

TIR' çarptı, alev aldı!

Sıradaki Haber