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01.06.2020 - 10:50 | | DHA

İsyan ettiren olay! Yerde can çekişirken...

Adana'da tarihi Taş Köprü'den Seyhan Nehri'ne atlayarak intihara kalkışan Yeter D.'yi itfaiye ekipleri kurtardı. Yeter D. hastanede tedaviye alınırken, kurtarma çalışmalarını izleyen meraklı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

İsyan ettiren olay! Yerde can çekişirken...

Seyhan Nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'den atlayarak intihara kalkıştığı öne sürülen Yeter D.'yi köprü ayağında suların çekildiği bölümde hareketsiz yatarken görenler, polise haber verdi. Gelen ekipler, Yeter D. için itfaiye ve 112 Acil ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi düştüğü yerde yaptığı Yeter D., sedye ile nehir yatağından geçirilerek ambulansa taşındı. Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen Yeter D., tedavi için hastaneye kaldırıldı. 

MERAKLI KALABALIK SOSYAL MESAFEYE UYMADI

Köprü üzerinde toplanan kalabalık, meraklı bakışlarla kurtarma çalışmalarını izledi. Motosiklet sürücüleri de motosikletlerini köprü üzerine park edip, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu sırada kalabalığın sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Polis ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarıda bulundu.

İsyan ettiren olay Yerde can çekişirken...

Normalleşmenin ilk sabahında insan ve trafik yoğunluğu oluştuCorona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları bugün sona eriyor. Normalleşme adımlarının atıldığı ilk gününde İstanbul Cevizlibağ'da toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşandı.
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