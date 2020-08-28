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28.08.2020 - 09:43 | | DHA

İsyanı gözlerine yansıdı! 'Kesinlikle istemiyorum'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi gören Remzi Özbay (54), "Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Ben duyuyorum, bütün köyleri sarmış halay. Halay ne? Çok dikkat etmeleri lazım" dedi.

İsyanı gözlerine yansıdı! 'Kesinlikle istemiyorum'

Ankara'da koronavirüs ile en yoğun mücadele edilen hastaneler arasında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yer alıyor. Sağlık çalışanları, hastanenin yoğun bakım servisinde koronavirüs hastalarını yaşatmak için yoğun çaba harcıyor. Başkentte koronavirüse yakalananlardan Remzi Özbay da 6 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. Özbay, yoğun bakımda, virüse karşı herkesi dikkatli olması konusunda uyardı.

'BÜTÜN KÖYLERİ SARMIŞ, HALAY NE?'

Hastalığa karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanları için ellerini açarak, dua eden Remzi Özbay, bayramlarda, düğünlerde toplu etkinliklerin yapılmasının çok tehlikeli olduğunu vurguladı. Özbay, "Üzülüyorum. Bayramlara gelmesinler, kesinlikle istemiyorum. Eş, dost, yakın, olmuyor. Ağabeyim bana gönül koyuyor. Bugünler, gönül koyulacak günler değil olmaz. Sen kendi sağlığına bak. Kendi sağlığını düşünmediğin gibi vatandaşın sağlığını hiçe sayma. Ben duyuyorum; Haymana’nın bütün köylerini sarmış halay. Halay ne? Yazık ülkemize, yazık. Çok dikkat etmeleri lazım. Yaşlılar da artık gelecek gencin kulağını çekecek. Ülkemiz bu durumdayken bunlar olmayacak, olamaz. Temizliğini yapacaksın. Sabah kalktığında duşunu alacaksın, tıraşını alacaksın. 'Aman torunum gelme', 'Aman çocuğum gelme' diyerek, öyle anlaşmıştık. Maalesef yenik düştük. Kendimi şu anda iyi hissetmiyorum" diye konuştu.

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