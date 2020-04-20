İtalyacadan Türkçe'ye geçen operalardaki solo şarkıyı ifade eden Arya kelimesinin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:



İtalyacadan Türkçe'ye geçen operalardaki solo şarkıyı ifade eden Arya kelimesinin anlamı nedir?



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