İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklar? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

İtalya'da bir banka yerel üreticilere verdiği düşük faizli kredi karşılığında hangisini kasalarda ipotek olarak saklar?



Parmesan peyniri



