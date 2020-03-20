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20.03.2020 - 20:57 |

İtalya'da corona virüsünden kaç kişi öldü? Çin, İspanya, Fransa korona virüs son dakika vaka ve ölüm sayıları

Covid-19 ya da diğer adıyla Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dünya genelinde şimdiye dek dünya genelinde 266 binden fazla vaka tespit edilen Corona virüs nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybettiği oldukça merak ediliyor.. Hastalığa yakalanan 90 binden fazla kişinin sağlığına kavuştuğu Corona Virüs ölüm sayısı ve oranını derledik. İşte son olarak ülkemizde de 395 vatandaşımıza bulaştığı açıklanan Corona virüste son durum ve hakkında bilinmesi gerekenler...

İtalya'da corona virüsünden kaç kişi öldü? Çin, İspanya, Fransa korona virüs son dakika vaka ve ölüm sayıları

İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM ÖLÜ SAYISI (20 MART CANLI)

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 248’e çıktı.

İtalya'da ise ölü sayısı 4032'e ulaştı.

İran'da 1433, İspanya'da 1041, Fransa'da 372, İngiltere'de 184, Güney Kore'de ise 94 kişi hayatını kaybetti. Dünyada toplamda 11,186 kişi virüsten hayatını kaybettti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: Vaka sayısı: 395, ölüm sayısı: 4...

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

Berberler Odası Başkanı'ndan çağrı: Bir müddet çalışmayın!İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz, Türkiye'de de görülen corona virüs vakalarıyla nedeniyle İstanbul'daki berberlere çağrıda bulunarak, dükkanlarını bir müddet kapatmalarını istedi.
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