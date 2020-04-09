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09.04.2020 - 10:14 | | AA

İtalyan çocuk için Türkiye'den kök hücre!

Türkiye, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm uçuşların yasak olduğu dönemde, 2 yaşındaki çocuk için uyumlu olduğu belirlenen kök hücreyi, İtalya'dan gelen ekibe teslim etti.

İtalyan çocuk için Türkiye'den kök hücre!

14 Mart'ta İtalya Sağlık  Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Merkezi Genel Direktörü Prof. Dr. Massimo Cardillo  tarafından Türk yetkililere "Yardım Talebi" başlıklı bir e-posta gönderildi.

Kök hücre nakli planlanan çocuk hasta için uluslararası kök hücre  bankalarından yapılan taramada, dünyada sadece Türkiye'den uyumlu donör çıktığı  belirtildi.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan uçuş yasakları ve benzeri  kısıtlamaların olduğu dönemde, İtalyan çocuğun hayata tutunması için Sağlık  Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla kök  hücreler standartlara uygun olarak temin edildi.

Bu aşamadan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından, kök hücrelerin  İstanbul'da veya Atina'da uygun prosedürler çerçevesinde teslim edilmesi  planlandı ve değerlendirmenin ardından teslimatın İstanbul'da yapılması  kararlaştırıldı.

KÖK HÜCRE İSTANBUL'DA TESLİM EDİLDİ

Bunun üzerine Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda  gerekli tüm önlemler alındı. İtalya'dan gelecek personelin Kovid-19 testinin  "negatif" çıktığının teyit edilmesinin ardından havalimanında teslimat için izole  bir oda hazırlandı.

Roma'dan 31 Mart'ta havalanan İtalya Hava Kuvvetlerine ait "Falcon 900  tipi jet", özel izinle saat 17.33'te Atatürk Havalimanı'na indi.

Kök hücreler, uçuş ekibinde yer alan ve Kovid-19 testi "negatif"  olarak bildirilen Dr. Simone Bagliani'ye, Türk ekibi tarafından izole odada  teslim edildi.

"TÜRKİYE'NİN YARDIMINI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Daha sonra havalanan jet, kök hücreyi sorunsuz bir şekilde Roma'ya  götürerek, naklin yapılacağı hastaneye teslim etti.

İtalya Kemik İliği Donör Kayıt Merkezi (Italian Bone Marrow Donor  Registry-IBMDR) Direktörü Dr. Nicoletta Sacchi, nakil işleminin yapılması  sonrasında Türk makamlarının bilgilendirileceğini belirterek, "Bu oldukça zor  dönemde Türkiye'nin yardımını asla unutmayacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, diğer ilgili kurum ve  kuruluşların desteğinin çok önemli olduğuna işaret eden Sacchi, "Minnettarlığımı  ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca olayın asıl kahramanı donörlere teşekkürlerimi iletiyorum. Türkiye'ye ve donörlerimize minnettarız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

    Elle seçiyorlar! Corona virüs sonrası...Adana’da corona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan tarihi Mısır Çarşısı ile bitişik olan Kasaplar Çarşısı faaliyetine devam ediyor. Satışların sürdüğü çarşıda, vatandaşlar ile tezgahlarda satış yapan esnafın sakatatları elleriyle seçmesi dikkat çekti.
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