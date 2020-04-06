İtirafçı eski komiser yardımcısı FETÖ'nün soru hırsızlığını anlattı

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün mahrem emniyet yapılanmasına yönelik davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılan eski komiser yardımcısı sanık H.K, ifadesinde örgütün soru hırsızlığını anlattı.

H.K, örgütle 2001 yılında dershane sürecinde tanıştığını, polis olarak göreve başladıktan sonra "Fatih" kod adlı örgüt mensubunun kendisiyle ilgilendiğini belirtti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli örgüt üyesi memurların sohbet toplantılarını da doktor olan "Serhat" kod adlı mahrem imamın organize ettiğini aktaran H.K, komiser yardımcılığına geçiş sınavına 5 gün kala polis memuru A.G'nin kendisini "Serhat"ın yanına götürdüğünü dile getirdi.

"Serhat"ın burada soruları kendilerine nasıl verdiğini anlatan H.K, şu itiraflarda bulundu:

"Serhat, A.G'ye beni işaret ederek listede olup olmadığımı sordu. A.G. vücut diliyle benim listede ekli olmadığımı söyleyince 'tamam H.K'yi de listeye ekleyelim' dedi. 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavından bir gün önce adresini tam olarak hatırlamadığım bir eve gidip salonda toplandık. 'Serhat' kod adlı mahrem imam, oturduğu bir odada tek tek bizi yanına çağırdı. Burada Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak bize yemin ettirdi. Sonrasında projeksiyon üzerinden sınav sorularını verdi. Bu sorular iki veya üç tur halinde projeksiyon üzerinden gösterildi. Biz de bu soruları cevapladık.''

"SINAVI KAZANAN ÖRGÜT MENSUPLARIYLA AYNI KURSTA EĞİTİM ALDIK"

Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra "Serhat" kod adlı örgüt mensubunun listede bulunan polisleri ''hayırlı olsun'' demek için sohbet toplantısına çağırdığını belirten sanık H.K, bu olaydan sonra vicdan azabı duymaya başladığını anlattı.

2010'daki komiser yardımcılığı sınavını istihbarat şubede çalışan polis memurlarının kazandığını itiraf eden H.K, "Sınavı kazanan örgüt mensubu polis memurlarıyla aynı kursta eğitim aldık. Kursta, İ.H. isimli örgüt mensubu bizden sorumluydu. Biz topladığımız himmet paralarını İ.H'ye veriyorduk. İ.H. ise bizden toplamış olduğu himmet paralarını okul sorumlusu olan 'sivil abi'ye veriyordu." ifadesini kullandı.

H.K, telefonuna S.Y. isimli örgüt üyesinin ByLock programını yüklediğini belirterek, "Komiser yardımcılığı sınavı ve 17-25 Aralık süreci sonrası bu örgütle zaten görüşmek istemiyordum. FETÖ'nün kesinlikle başkalarının hakkını yediğine inanıyorum. Bu örgüt içerisinde bulunduğum için çok pişmanım." şeklinde ifade verdi.