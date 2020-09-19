İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?

İyi Günde Kötü Günde dizisi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor. Yeni başlayan diziler arasında yer alan ve merak edilen İyi Günde Kötü Günde dizisi hangi gün ekrana geliyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?

Elçin Sangu Leyla

Ozan Dolunay Sarp

Yasemin Allen Melisa

Aslıhan Şenay Gürler

Derya Alabora Meral

Nergis Kumbasar Perihan

Hakan Salınmış Halil

Ali Yağcı Arda

Sinan Albayrak Bülent

Hande Yılmaz Yasemin

Deniz Işın Seda

Tugay Erdoğan Can

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ HANGİ GÜN?

İyi Günde Kötü Günde dizisi Cumartesi akşamları yayınlanıyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FRAGMAN