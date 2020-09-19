İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler? İyi Günde Kötü Günde konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor?
STAR TV'nin yeni dizisi olan İyi Günde Kötü Günde dizisinin ilk bölümü geçtiğimiz hafta yayınlandı ve büyük ilgi görmeyi başardı. Bu akşam 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan İyi Günde Kötü Günde dizinin oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte İyi Günde Kötü Günde dizi hakkında merak edilenler...
İyi Günde Kötü Günde dizisi dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla konuşulmaya devam ediyor. Yeni başlayan diziler arasında yer alan ve merak edilen İyi Günde Kötü Günde dizisi hangi gün ekrana geliyor? İyi Günde Kötü Günde oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCULARI KİMLER?
Elçin Sangu Leyla
Ozan Dolunay Sarp
Yasemin Allen Melisa
Aslıhan Şenay Gürler
Derya Alabora Meral
Nergis Kumbasar Perihan
Hakan Salınmış Halil
Ali Yağcı Arda
Sinan Albayrak Bülent
Hande Yılmaz Yasemin
Deniz Işın Seda
Tugay Erdoğan Can
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE KONUSU NEDİR?
Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİ HANGİ GÜN?
İyi Günde Kötü Günde dizisi Cumartesi akşamları yayınlanıyor.
İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE FRAGMAN