İyi ki babam yoktu oraya sığamazdı

Okan, Koca ile kurtarılmasında kritik rol üstelenen UMKE personeli Edanur Doğan’ı ağırladı. Bakan Koca’ya teşekkür eden 16 yaşındaki İnci Okan, “Deprem sırasında iyi ki orada babam yoktu, oraya sığamazdı. Ben küçüğüm, kıvrılabildim bir yere” dedi. Okan’a enkaz altında müdahale eden Edanur Doğan da şifa dileklerini ileterek, kendisini daha sonra tekrar ziyaret edeceğini belirtti, iyileşince kendisine keman çalmasını istedi.