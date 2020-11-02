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02.11.2020 - 07:00 |

İyi ki babam yoktu oraya sığamazdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rıza Bey Apartmanı’ndaki enkazdan 17 saat sonra çıkarılan İnci Okan’ın Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü odasında ziyaret etti.

İyi ki babam yoktu oraya sığamazdı

Okan, Koca ile kurtarılmasında kritik rol üstelenen UMKE personeli Edanur Doğan’ı ağırladı. Bakan Koca’ya teşekkür eden 16 yaşındaki İnci Okan, “Deprem sırasında iyi ki orada babam yoktu, oraya sığamazdı. Ben küçüğüm, kıvrılabildim bir yere” dedi. Okan’a enkaz altında müdahale eden Edanur Doğan da şifa dileklerini ileterek, kendisini daha sonra tekrar ziyaret edeceğini belirtti, iyileşince kendisine keman çalmasını istedi.

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