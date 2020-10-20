20.10.2020 - 14:50 |
İYİ Parti'de FETÖ iddiası! AK Parti'den açıklama geldi
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Merak Akşener'in açıklamalarına cevap verdi.
Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle:
(Meral Akşener'in iddiaları üzerine) Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın
Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.