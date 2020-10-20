İYİ Parti'de FETÖ iddiası! AK Parti'den açıklama geldi

Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle:

(Meral Akşener'in iddiaları üzerine) Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın