MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İYİ Parti'de FETÖ iddiası! AK Parti'den açıklama geldi
ABONE OL
20.10.2020 - 14:50 |

İYİ Parti'de FETÖ iddiası! AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Merak Akşener'in açıklamalarına cevap verdi.

İYİ Parti'de FETÖ iddiası! AK Parti'den açıklama geldi

Bülent Turan'ın açıklamaları şöyle:

(Meral Akşener'in iddiaları üzerine) Muhalefetin ne kadar önemli olduğunu bilen bir partiyiz. Bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi Bülent Turan'a bağladı. İl başkanı ile ilgili 'Fetöcü' iddialara cevap vermesini beklerdik. İl başkanının, 'Fetöcü' iddialarını açıklasın

Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Akar'dan flaş açıklama: Boyun eğmeyiz!

Son dakika! Bakan Akar'dan flaş açıklama: Boyun eğmeyiz!

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 2 yıl sınırı...

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İYİ Parti'de FETÖ tartışması! Cevap geldi

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 711 askeri personel için ihraç dosyası

İzmir'deki FETÖ soruşturmasında 711 askeri personel için ihraç dosyası

Sıradaki Haber