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25.03.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

İyilik meleği doktor da hasta

Otuz yıllık göğüs cerrahisi uzmanı olan ve kanser hastalarının tedavisi için uzmanlaşan Op. Dr. Selçuk Köse, motosiklet camiasının yakından tanıdığı biri isim.

İyilik meleği doktor da hasta
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Motosiklet tutkusunun yanı sıra müzik grubuyla konserler veren, organ bağışının desteklenmesi için Türkiye’nin her yerinde sahneye çıkan Dr. Köse, son günlerde koronavirüslü hastalara müdahale etmek için çalıştığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nden ayrılmıyordu. Beş gün önce virüse yakalandığı tespit edilen Dr. Köse, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Eşi, doktor arkadaşları, motosiklet camiası ve müzisyen arkadaşlarının sosyal medyadan yaptığı çağrılarla hastalığın etkilerini yavaşlatan, etken maddesi “Favipiravir” olan ilaç bulunmaya çalışıldı. 

Favipiravir verildi

Getirilen ilk parti Favipiravir’in eski eşi Dr. Selçuk Köse’ye verildiğini açıklayan Filiz Gültekin, “Selçuk hep insanlara faydalı olmayı seçti. Kanser hastalarının göğüs sorunlarını gidermek için yoğun mesai harcadı. Mesaisinin ardından konserler vererek organ bağışını destekledi. Yaptığı iyiliklerin karşılığını alıyor. İlaca olumlu tepki vermesi sevindirici” dedi.                 

İyilik meleği doktor da hasta

                             

 

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