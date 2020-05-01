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01.05.2020 - 17:29 | | DHA

İzin almadan denize açılan 4 kişiye, 12 bin 600 lira ceza

Muğla'nın Fethiye ilçesinden, seyahat izin belgesi almadan tekneyle Antalya'nın Kemer ilçesine gelen 4 kişiye, toplam 12 bin 600 lira ceza verildi. 4 kişi, ayrıca 14 gün süreyle evlerinde karantinada kalacak.

İzin almadan denize açılan 4 kişiye, 12 bin 600 lira ceza

İçinde 4 kişi bulunan tekne, corona virüs salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasına rağmen, izin belgesi almadan dün Fethiye Limanı'ndan denize açıldı. Saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarına gelen tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Teknenin seyahat izin belgesi alınmadan denize açıldığı saptandı. Bunun üzerine teknede bulunan A.Y. (33), Ö.Y. (33), Ş.S. (37) ve A.E.Y.'ye (17) Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Antalya'nın Konyaaltı ile Kepez ilçelerinde yaşadıkları belirlenen 4 kişiye, ayrıca 14 gün süreyle evlerinde karantinada kalmaları tebliğ edildi. Tekne ise G-Marina içerisinde izole bir alana alınarak, Kemer Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

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