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12.11.2020 - 12:19 |

İzmir bombası tarifi | izmir'in meşhur tatlısı İzmir bombası nasıl yapılır?

İzmir'in meşhur tatlıları arasında yer alan bomba tarifi evde nasıl yapılır sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İçerisinde yer alan yoğun çikolata kreması ile ağızda dağılan hamuru ile izmir bomba tatlı severlerin vazgeçemediği tatlılar arasında yer alıyor. Peki İzmir bomba tarifi ve malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır?

İzmir bombası tarifi | izmir'in meşhur tatlısı İzmir bombası nasıl yapılır?

İzmir bomba tarifi ve malzemeleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tatlı severlerin vazgeçilmezleri arasında yer alan İzmir bomba yumuşacık hamuru içerisinde yer alan çkolata dolgusu ile tatlı severlerin vazgeçemediği tatlılar arasında yer alıyor. Peki İzmir bomba tarifi ve malzemeleri nelerdir? İşte İzmir bomba tarifi ve malzemeleri....

İZMİR BOMBA MALZEMELERİ

90 gram margarin

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1/2 çay bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı (tepeleme) pudra şekeri

1 çay kaşığı kabartma tozu

2,5 su bardağı un

450 gram çikolata kreması (buzdolabında bekletilmiş)

İZMİR BOMBA YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında margarin, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun. Gerekirse az bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika buzdolabında bekletin.

Dinlenmiş olan hamurdan 15 parça küçük bezeler oluşturun.

Tüm bezeleri tezgahta incecik açın ve buzdolabında beklettiğiniz sürülebilir çikolatadan dondurma kaşığı ile hamurun üzerine koyun.

Hamuru çikolatanın üzerine doğru bohça gibi sarın ve fazlalığı kesin.

Hamuru topladığınız kısım altta kalacak şekilde pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri 15 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra afiyetle tüketin!

 

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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