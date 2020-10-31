İzmir depreminden sonra son durum! AFAD duyurdu

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 37 artçı olmak üzere, toplam 543 artçı sarsıntı yaşanmıştır. 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır"