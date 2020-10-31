31.10.2020 - 14:28 | | DHA
İzmir depreminden sonra son durum! AFAD duyurdu
AFAD: "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir."
AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 37 artçı olmak üzere, toplam 543 artçı sarsıntı yaşanmıştır. 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır"