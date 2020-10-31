31.10.2020 - 21:59 | | AA
İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 2 kişi tutuklandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.
İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."
Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor@EmniyetGM tarafından,— Muhterem İnce (@muhteremince) October 31, 2020
4️⃣9️⃣ paylaşım tespit edildi,
3️⃣7️⃣ şahıs hakkında işlemler sürüyor, 🔟 gözaltı yapıldı,
2️⃣ kişi tutuklandı
Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz❗️
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.