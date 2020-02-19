İzmir Devlet Korosu'nda akılalmaz olay! Tefeciye borç iddiası...

Uzman çavuş olarak görev yaparken Kültür ve Tuırizm Bakanlığı’na geçen mutemet Y.Y. yaklaşık 101 çalışana ait 700 bin lirayı geçen maaş tutarını kendi hesabına geçirerek ortadan kayboldu. Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç’e ait e-imza şifresini kullanarak tüm parayı kendi hesabına aktaran Yıldız, daha önce İzmir 1 No’lu Koruma Kurulu’nda çalışırken de benzer davranışları yüzünden kurumdan gönderildiği ileri sürüldü.

Mutemed olarak çalışan Y.Y.'nin bir tefeciye borcunun olduğu ve bu yüzden bu olayı gerçekleştirdiği iddia edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, şubat ayı maaşlarını kişisel hesabına aktardığı iddiasıyla kurumun mutemedi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları ve çalışanları, ayın 15'inde yatması gereken şubat ayı maaşlarını hesaplarında göremeyince durumu Koro Müdürü Ayşem Ünal Güvenç'e iletti.

Güvenç'in de maaşının yatmadığı ortaya çıkınca dolandırıldıklarını düşünen sanatçı ve çalışanlar, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İnceleme sonucu mutemet Y.Y'nin kurum hesabından 600 bin lirayı kişisel hesabına aktardığı tespit edildi. Y.Y'nin bu paranın 150 bin lirasını çektiği, kalan miktarın da banka tarafından bloke edildiği belirlendi.

Mutemet Y.Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.