24.04.2020 - 19:13 |
İzmir iftar ve sahur vakti | İftar ve oruç saat kaçta açılacak? 2020 Ramazan imsakiyesi...
Gece milyonlarca Müslüman ilk sahurlarını yaptılar ve ilk oruç için niyet ettiler. İzmir halkı da ilk iftar için sabırsızlanıyor. Her ilin olduğu gibi İzmir iftar vakti de merak ediliyor. İşte 'İzmir'de iftar ve oruç saat kaçta açılacak?' sorusunun cevabı...
Ramazan geldi, hoş geldi. İslam alemi ilk oruç için heyecanlı... Gece sahura kalkıp niyet eden İzmir halkını ilk iftar heyecanı sarmış durumda... Peki İzmir'de iftar ve oruç saat kaçta açılacak?
İZMİR İFTAR VAKTİ, SAHUR VE İMSAK SAATİ KAÇTA?
24 Nisan Cuma günü İzmir'de ilk iftar vakti yani oruç ise 20.03'te açılacak.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.