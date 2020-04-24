İzmir iftar ve sahur vakti | İftar ve oruç saat kaçta açılacak? 2020 Ramazan imsakiyesi...

Ramazan geldi, hoş geldi. İslam alemi ilk oruç için heyecanlı... Gece sahura kalkıp niyet eden İzmir halkını ilk iftar heyecanı sarmış durumda... Peki İzmir'de iftar ve oruç saat kaçta açılacak?

İZMİR İFTAR VAKTİ, SAHUR VE İMSAK SAATİ KAÇTA?

24 Nisan Cuma günü İzmir'de ilk iftar vakti yani oruç ise 20.03'te açılacak.

İZMİR 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ





