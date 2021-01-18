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18.01.2021 - 09:07 | | DHA

İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişiye tutuklama

İzmir merkezli 12 ilde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

İzmir merkezli terör operasyonunda 5 kişiye tutuklama

İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH ve PKK terör örgütlerine yönelik son yılların düzenlenen en kapsamlı operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 47’si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 1 PKK ve 4 MLKP üyesi tutuklanırken, 42 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ile İzmir eski il Başkanı Pınar Türk ev hapsi cezası alırken, eski İzmir İl Başkanı Kerim Altınmakas’ın tutuklandığı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında 14 Ocak'ta, hakkında gözaltı kararı bulunan 34'ü MLKP, 8'i DSİH (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi), 1'i TKP-ML ve 8'i PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle toplam 51 şüpheliye İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. ‘Şafak operasyonu’ gerçekleştiren ekipler, 51 şüpheliden 49'unu gözaltına aldı. 2 şüphelinin ise arama çalışması devam ediyor. Gözaltına alınanlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski İl başkanları Pınar Türk ile Kerim Altanmakas’ın da olduğu bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Orçun Masatçı ile A.B.’nin ise yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

5 TUTUKLAMA

Öte yandan, adliyeye sevk edilen 47 şüphelinden 5’i tutuklanırken, 42 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklananların arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir eski İl Başkanı Kerim Altınmakas’ın da olduğu belirtildi. ESP Genel Başkanı Özlem Gümüştaş ile İzmir eski İl Başkanı Pınar Türk’ün ev hapsi aldığı öğrenildi. Tutuklanan şüphelilerin 1’i PKK/YPG ve 4’ünün ise MLKP üyesi olduğu öğrenildi. Ayrıca, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 38 şüpheliye yurt dışına çıkma yasağı uygulandığı, 4 şüpheliye ise yurtdışı yasağı ve ev hapsi uygulandığı belirtildi.

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