İzmir Urla'da orman yangını

Urla'nın Kokar mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Alevler yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alınırken, 2 dekarlık alanın zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Düzce’de kontrolden çıkan otomobil, nehir kenarındaki teknenin üzerine düştü!DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolünü kaybettiği otomobil, nehir kenarında bulunan teknenin üzerine çıktı. Otomobilin ön kısmı suya gömülürken, sürücü ve araçta bulunan bir kişi kazadan yaralanmadan kurtuldu.