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23.08.2020 - 14:55 | | DHA

İzmir Urla'da orman yangını

İzmir’in Urla ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 20 dakikada kontrol altına alındı.

İzmir Urla'da orman yangını

Urla'nın Kokar mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 helikopter ve 6 arazöz sevk edildi. Alevler yaklaşık 20 dakika içinde kontrol altına alınırken, 2 dekarlık alanın zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

 

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