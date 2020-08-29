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29.08.2020 - 14:34 | | AA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Vali Köşger, mesajında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde aşmasının somut bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Bayramı tebrik eden Köşger, "30 Ağustos Zaferi gibi bir gurur ve coşkuyu yaşamamıza vesile olan, ülkemizin bağımsızlığını, kalkınmasını ve modernleşmesini sağlayan, cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Şanlı mücadelenin gelecekte de ilham kaynağı olmaya devam edeceğini vurgulayan Köşger, şöyle dedi:

"Türk milleti, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu azim ve kararlılıkla askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda gerçekleştirilen kazanımlarla ülkemizin bölgesindeki ve dünyadaki önemi daha da pekiştirilmiş küresel güç haline gelmesi yolunda büyük merhaleler kat edilmiştir."

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