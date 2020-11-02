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02.11.2020 - 14:02 | | AA

İzmir Valisi'nden vatandaşlara uyarı: İzin vermeyin!

İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent sakinlerini uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, hasar tespiti için evlerine yetkili ekipler dışında kimsenin girmesine izin vermemelerini istedi.

İzmir Valisi'nden vatandaşlara uyarı: İzin vermeyin!

Köşger, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 kişiden oluşan 450 ekibin sahada olduğunu belirtti.

Bu ekiplerin hasar tespitini sürdürdüğünü aktaran Köşger, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen talep üzerine Bayraklı ve Seferihisar ilçelerindeki Vakıfbank ve Ziraat Bankası şubelerinin açık olduğu bildirildi.

Hatay'dan dün kadına, bugün erkeğe şiddet kameralara yansıdıHatay'da bir kadın, sokak ortasında yanındaki şahsa önce çantasıyla vurdu ardından da tokatlar savurdu. Dakikalar süren tartışma kadının uzaklaşması ile son buldu.
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